اتهام أمريكي من ميشيجان بدعم تنظيم "داعش" الإرهابي

ذكرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، أن رجلا من ولاية ميشيجان اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، ووجهت له تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب وكالة "رويترز". قالت الوزارة في بيان، إن إبراهيم عزي مسيبلي(28 عاما)، من ديربون بميشيجان، قدم دعما للتنظيم، منذ عام 2015، حتى الشهر الماضي.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye القوات العراقية تضرب "داعش" في كهوف على الحدود مع ثلاث دول

وأضافت الوزارة أن مسيبلي، وهو من مواليد الولايات المتحدة، سيجري استدعاؤه إلى المحكمة الاتحادية في ديترويت، غدا، الأربعاء.