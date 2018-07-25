البرلمان التركي يقر قانونا أمنيا جديدا بعد رفع حالة الطوارئ

وافق البرلمان التركي في وقت متأخر، أمس اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، على جميع بنود قانون أمني جديد للاستمرار في مكافحة الإرهاب، جاء ذلك بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضي والتي استمرت لمدة عامين في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي، حسبما ذكرت رويترز.

© REUTERS / AHMED JADALLAH هل السبب تركيا وقطر... تفاصيل خطة الإمارات للسيطرة على أفريقيا

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي، أمس الثلاثاء 24 يوليو/تموز، إن بلاده تعارض العقوبات على إيران ، مشيرا إلى أنها غير ملتزمة بالعقوبات الأمريكية.

وأوضح مولود جاويش أوغلو أن تركيا أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأنها تعارض فرض عقوبات على إيران وأنها غير ملزمة بتنفيذها.