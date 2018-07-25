ثلاثة وزراء خارجية أمريكيون يشاركون في مسلسل التلفزيوني

شارك ثلاثة من وزراء الخارجية الأمريكيين السابقين، هيلاري كلينتون، ومادلين أولبرايت، وكولن باول، في تصوير الموسم الجديد من المسلسل التلفزيوني الأمريكي، "سيدتي وزيرة الخارجية"، والذي سيعرض في الخريف. وذلك بحسب ما أوردته بوابة "وارب" المتخصصة بأخبار هوليوود.

موسكو — سبوتنيك. ويظهر وزراء الخارجية السابقون في الحلقة الأولى من الموسم الجديد بشخصياتهم الحقيقية. ووفقا للسيناريو، فإن الشخصية الرئيسية في المسلسل، وزيرة الخارجية إليزابيث ماكورد (تي ليوني) توجهت اليهم للحصول على المشورة.

وبدأ التصوير بمشاركة وزراء الخارجية في 11 تموز/يوليو. وسيتم عرض الحلقات على قناة "سي بي أس"، في 7 تشرين الأول/نوفمبر، الساعة 22 بالتوقيت المحلي.

وقالت منتجة المسلسل باربرا هول: "نحن سعداء للغاية لحضور وزراء الخارجية الثلاثة السابقين العرض الأول لموسمنا، ويشرفنا بأن أتيحت لنا الفرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر معهم في إطار الدور وخارجه".

يذكر أن أولبرايت أصبحت وزيرة للخارجية الأمريكية منذ عام 1997 إلى 2001 ، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب. وشغل باول، هذا المنصب منذ عام 2001 إلى 2005. كما ترأست كلينتون وزارة الخارجية منذ عام 2009 حتى عام 2013.