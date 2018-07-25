ألمانيا تحث بريطانيا على الاسراع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حديث لوسائل الإعلام نشر، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، إن على الحكومة البريطانية أن تسرع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك قضية الحدود الخاصة بأيرلندا الشمالية.

وقال "كان دومينيك راب" وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا قدمت "عرضا حقيقيا" للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر/تشرين الأول مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية لن تغير كثيرا من موقفها التفاوضي المتفق عليه، بحسب رويترز.

لكن ماس قال في حديثه لمجموعة فونكه للصحف "لكي يتم الانسحاب بطريقة منظمة قدر الإمكان فإنه يتعين على الحكومة البريطانية التحرك سريعا"، وأضاف:

أولا، من ناحية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي، وثانيا من ناحية السوق الداخلية غير القابلة للتجزئة حيث لا تستطيع بريطانيا انتقاء الأفضل.

وتعد قضية الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا واحدة من القضايا العثرة الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.