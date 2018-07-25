كمبوديا تنشر قوات مسلحة في استعراض للقوة قبل الانتخابات

أفادت وكالة "رويترز" عن تجمع نحو 4625 شرطيا يرتدون السترات الواقية من الرصاص ويحملون بنادق آلية عند الاستاد الأولمبي في العاصمة الكمبودية فنومبينه، اليوم الأربعاء، قبيل الانتخابات العامة المقررة في مطلع الأسبوع والتي ينتقدها البعض بوصفها صورية.

© AP Photo / Heng Sinith كمبوديا تقر قانونا للعيب في الذات الملكية يقلق الجماعات الحقوقية

ومن المتوقع أن يحقق رئيس الوزراء هون سين الذي يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 30 عاما الفوز بسهولة يوم الأحد بعد حل حزب المعارضة الرئيسي العام الماضي وما تلاه من حملة على المعارضة بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

ويهدف نشر القوات إلى منع أي احتجاجات في الشوارع خلال العملية الانتخابية.

وقال قائد شرطة العاصمة شيون سوفان إنه سيتم نشر القوات في أنحاء المدينة للحفاظ على الأمن يوم الأحد. وأضاف "من واجب كل هذه القوات منع ووقف واتخاذ إجراءات مشددة ضد أي حالة يمكن أن تؤدي إلى عرقلة الانتخابات".

وقال شيون سوفان إن الشرطة ستمنع أي احتجاجات وستتصدى لكل من يحث الناخبين على عدم التصويت.

وتقول السلطات إن النداءات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات غير قانونية لكن المنظمات الحقوقية تقول إن هذه النداءات ليست مخالفة للقانون. وانتقدت الأمم المتحدة ودول غربية الانتخابات المقررة يوم الأحد بوصفها معيبة على نحو جوهري بعد أن أمرت المحكمة العليا العام الماضي بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي وسجن زعميه كيم سوخا بتهمة الخيانة.