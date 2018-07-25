كمبوديا تنشر قوات مسلحة في استعراض للقوة قبل الانتخابات

ويهدف نشر القوات إلى منع أي احتجاجات في الشوارع خلال العملية الانتخابية.
وقال قائد شرطة العاصمة شيون سوفان إنه سيتم نشر القوات في أنحاء المدينة للحفاظ على الأمن يوم الأحد. وأضاف "من واجب كل هذه القوات منع ووقف واتخاذ إجراءات مشددة ضد أي حالة يمكن أن تؤدي إلى عرقلة الانتخابات".
وقال شيون سوفان إن الشرطة ستمنع أي احتجاجات وستتصدى لكل من يحث الناخبين على عدم التصويت.
وتقول السلطات إن النداءات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات غير قانونية لكن المنظمات الحقوقية تقول إن هذه النداءات ليست مخالفة للقانون. وانتقدت الأمم المتحدة ودول غربية الانتخابات المقررة يوم الأحد بوصفها معيبة على نحو جوهري بعد أن أمرت المحكمة العليا العام الماضي بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي وسجن زعميه كيم سوخا بتهمة الخيانة.
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