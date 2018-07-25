مع بدء الانتخابات العامة... عشرات القتلى في تفجير بباكستان

ولقي الأشخاص حتفهم في انفجار بمدينة كويتا غربي باكستان، في هجوم استهدف سيارة فان تابعة للشرطة، مع بدء الانتخابات العامة في البلاد، حسب "رويترز".

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأربعاء، أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة، سبقها العديد من عمليات العنف.

وأعلن الجيش الباكستاني، أمس الثلاثاء، أنه نشر مئات الآلاف من الجنود في أنحاء البلاد لتأمين ومراقبة ​مراكز الاقتراع​ في ​الانتخابات​ التي انطلقت اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، بلغ عدد العناصر 370 ألف عنصر في أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة، في أكبر انتشار للجيش في تاريخ الباكستان في يوم انتخابي واحد.