فيسبوك تتعهد بتكثيف جهود الأمن الإلكتروني قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في شركة "فيسبوك"، أن الشركة تستخدم مجموعة من التقنيات منها الذكاء الاصطناعي للتصدي لأي عناصر روسية أو غيرها ممن يستخدمون أساليب خداعية ومعلومات كاذبة للتأثير على الرأي العام.

© REUTERS / Dado Ruvic شبكة "فيسبوك" تحجب بيانات شركة أخرى بسبب مخاوف من تسرب بيانات المستخدمين

وقال المسؤولون للصحفيين في إفادة عبر الهاتف، أمس الثلاثاء، إنهم يتوقعون مثل هذه الأشياء على شبكة التواصل الاجتماعي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنهم أحجموا عن الكشف عما إذا كانوا قد كشفوا بالفعل عن أي عملية من هذا النوع.

وتواجه فيسبوك انتقادات حادة بشأن كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والتي تقول وكالات المخابرات الأمريكية إنها خضعت لتأثير الحكومة الروسية من خلال أساليب منها وسائل الإعلام.

ولم تهدأ حدة الجدال رغم اتخاذ فيسبوك خطوات منها استخدام آلية جديدة تظهر كل الإعلانات السياسية التي تنشر على فيسبوك وجهود جديدة للتدقيق بهدف تعريف المستخدمين بالأكاذيب الواضحة.

لكن الشركة قالت مجددا، أمس الثلاثاء، إنها لن تحذف منشورات لمجرد أن محتواها غير صحيح.

كان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك أثار انتقادات، الأسبوع الماضي، حين أشار إلى إنكار محارق النازية كنموذج للمواد التي يراها غير صحيحة، ومع ذلك لن تحذف ما دام التعبير عنها عن قناعة.