إعفاء دول محددة من عقوبات أمريكية

توصل نواب الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق لحل مسألة فرض عقوبات على دول تشتري أسلحة من روسيا.

وشدد قانون بشأن معاقبة أعداء الولايات المتحدة الأمريكية صادر في عام 2017 على ضرورة فرض عقوبات ووضع قيود على دول تشتري الأسلحة الروسية.

© Sputnik . Sergey Malgavko استسلام أمريكي... لا عقاب على شراء "إس-400"

غير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا ترتئي معاقبة عدد من الدول التي تستورد الأسلحة من روسيا هي الهند وفيتنام وإندونيسيا.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن الحكومة الأمريكية تسعى إلى تطوير العلاقات مع هذه الدول بخاصة في مجال تسليح الجيوش، وتخشى أن تحبط العقوبات جهودها.

وتمكن ممثلو إدارة الرئيس ترامب في الكونغرس من إقناع خصوم ترامب السياسيين بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العسكرية لعام 2019 الذي يسمح بعدم فرض عقوبات على الدول الثلاث المذكورة.

ويُتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الموازنة العسكرية المقترح قبل نهاية شهر يوليو/تموز، بينما يصوت مجلس الشيوخ عليه قبل نهاية الصيف.