ترامب يغضب من مساعديه

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غاضب من موظفيه في البيت الأبيض، لأن تلفاز زوجته على متن الطائرة، خلال رحلتهما إلى الخارج، كان يعرض قناة "سي إن إن".