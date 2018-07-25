ضبط نحو 100 كلغ من المخدرات على الحدود الطاجكستانية مع أفغانستان

أعلن حرس الحدود التابع للجنة الحكومية للأمن القومي في طاجكستان أنه تم ضبط نحو 100 كلغ من المخدرات بعملية خاصة على الحدود الطاجكستانية الأفغانية وتحييد ثلاثة مهربين وإلقاء القبض على ستة آخرين.

© Sputnik . Jak جنرال أمريكي: لا تغيرات كبيرة متوقعة على استراتيجية حرب أفغانستان

موسكو — سبوتنيك . وقال السكرتير الصحفي لحرس الحدود محمد أولوغحجداييف، لوكالة "سبوتنيك": "قام حرس الحدود الطاجكستاني بعملية تفتيش خاصة في مفرزة حمدوني، بالنتيجة تم إيقاف عملية تهريب للمخدرات عبر الحدود، فقد حاول مهربين أفغان إدخال مخدرات إلى أراضي طاجكستان، فضلا عن الدخول في ثلاثة مواجهات مسلحة".

وأشار إلى أنه تم ضبط 15 كلغ من الهروين و94 كلغ من الأفيون.

وتعتبر أفغانستان المصدر الأكبر للمخدرات في العالم، ويتم زراعة الحشيش في القرى والأرياف بالمناطق المتوترة أمنياً، وعلى الرغم من المساعي المبذولة وإنفاق ملايين الدولارات، إلا أن الحكومة الأفغانية وحلفاءها الغربيين فشلوا في احتواء هذه الظاهرة.