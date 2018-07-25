الرئيس الأمريكي يتحول لاستخدام طائرة روسية

ويستخدم الرئيس الأمريكي الآن طائرة VC-25A في تنقلاته حول العالم. وتوجد طائرتان من هذا الطراز.

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وتتسع هذه الطائرة، وهي نسخة خاصة من طائرة "بوينغ 747"، لـ70 راكبا، وهي مزودة بأجهزة الاتصال التي يحتاجها رئيس الدولة، ومحصنة من عواقب الانفجار النووي.

وأفادت صحيفة "ذي درايف" الأمريكية بأن القوات الجوية الأمريكية كشفت عن خطة لإنشاء طائرتين جديدتين من المفروض أن تحلا محل طائرتي الرئيس الأمريكي الحاليتين. وأطلق عليهما VC-25Bs.

ولن تُبنى الطائرتان الجديدتان من الصفر إذ يتم تحويل طائرتين من طراز "بوينغ 747" صُنعتا في وقت سابق إلى طائرتين رئاسيتين. وصنعت هاتان الطائرتان لإحدى شركات الطيران الروسية ولم يتم تسليمهما لأن الشركة أعلنت إفلاسها بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

وستحصل طائرة VC-25Bs على نسخة عسكرية من نظام الملاحة الإلكترونية وتحديد مواقع العالم عن طريق الأقمار الصناعية (جي بي إس). كما ستحصل هذه الطائرة على مولدين إضافيين للطاقة اللازمة لتشغيل محركيْها على الأرض، وعلى بابيْن إضافيين.