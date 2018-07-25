مباحثات روسية أمريكية لتمديد معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية للمجلس الفيدرالي، السفير الروسي السابق لدى الولايات المتحدة فلاديمير لوكين، اليوم الأربعاء 25 تموز/يوليو، أن أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي ناقشوا مع خبراء مراقبة التسلح من الولايات المتحدة مسألة تمديد معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.