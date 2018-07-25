المفوضية الأوروبية تخصص مساعدات جديدة للاجئين السوريين في تركيا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مساعدات لتعليم اللاجئين السوريين في تركيا بقيمة 400 مليون يورو، سيتم منح مبلغ الدعم في هيئة منحة وتسلم إلى وزارة التربية الوطنية في إسطنبول، ويركز الدعم المالي على مجال أوسع بمشروع التعليم من حيث تحسين نوعية التدريس والامتحانات للطلاب، والتوعية التعليمية، وتعلم اللغة التركية للكبار.

أمستردام-سبوتنيك. وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء: "وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 400 مليون يورو لتعليم اللاجئين السوريين في تركيا.

هذا هو أول إجراء يتم تبنيه بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل مبلغ إضافي بقيمة 3 مليار يورو لمنشأة اللاجئين في تركيا."

وقال يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع: "مع تصديق الشريحة الثانية من التمويل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، نواصل الوفاء بالتزامنا بدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة

في تركيا. والدليل على ذلك هو إطلاق هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، والتي تسمح بالاستمرار السلس لدعمنا في تلبية احتياجات الطلاب والمعلمين. "

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وأضاف البيان: "وسيتم منح 400 مليون يورو في شكل منحة مباشرة لوزارة التربية الوطنية التركية في تركيا. سيوفر التمويل استمرارا للمشروع التعليمي الحالي للاجئين السوريين في تركيا والذي ينتهي في أكتوبر(تشرين الأول) 2018."

وتابع البيان على موقع المفوضية، أن "حزمة المساعدات الجديدة أوسع في نطاقها من مشروع التعليم الحالي- حيث ستركز على التوعية التعليمية، وزيادة جودة التعليم الرسمي للطلاب، وتعليم اللغة التركية للكبار في مراكز التعليم

العام، واستمرار تحسين نظام الفحص، وأنشطة التماسك الاجتماعي. مدة المساعدة الجديدة هي أيضا أطول من الحزمة السابقة ، والتي تغطي ثلاث سنوات أكاديمية بدلا من سنتين."

والهدف من المساعدات المالية الجديدة، بحسب البيان، "ضمان استدامة الأنشطة خلال الفترة التي تلي انتهاء تمويل مرفق الاتحاد الأوروبي. فيجب مثلا أن يتناقص عدد المعلمين المتعاقدين تدريجياً مع دمج الطلاب السوريين بشكل

كامل في المدارس الحكومية ومدرسي وزارة التربية التركية".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky المفوضية الأوروبية ترفع معدل دعم اللاجئين السوريين في تركيا

يذكر أنه في 29 حزيران/يونيو الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على كيفية تمويل الشريحة الثانية البالغة 3 مليار يورو، والتي تمول هذا المبلغ بقيمة 2 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي والمبلغ

المتبقي البالغ 1 مليار يورو من مساهمات الدول الأعضاء.

وتلتزم الاتفاقية بالالتزام التي قطعها الاتحاد الأوروبي بموجب بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في 18 أذار/مارس 2016 لتقديم قسط ثاني بقيمة 3 مليار يورو من

الاتحاد الأوروبي قبل استخدام الـ 3 مليارات يورو المخصصة في البداية بالكامل.

وتبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي لتمويل العمل للمشاريع الإنسانية وغير الإنسانية 6 مليارات يورو منها ثلاثة مخصصة للفترة 2016-2017 و ال3 الأخرى مليار يورو الثانية مخصصة للفترة بين عامي 2018

و2019.

وتم التعاقد مع 72 مشروعا حتى الآن مقابل 3 مليار يورو، وقد تم إنفاق 2 مليار يورو منها. والمساعدات التي أطلقت اليوم هي المشروع رقم 73