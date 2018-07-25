أوروبا تتحد مع اليونان لإطفاء الحرائق

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن تسع دول أوروبية عرضت على اليونان المساعدة في إخماد الحرائق التي راح ضحيتها 79 شخصا.

بروكسل-سبوتنيك. وجاء في بيان للمفوضية أن "إسبانيا وبلغاريا والبرتغال ومالطا وكرواتيا والجبل الأسود عرضت أيضا مساعدة اليونان من خلال آلية الدفاع المدني".

وكانت إيطاليا ورومانيا وقبرص قد أرسلت بالفعل معدات وأطقم إنقاذ إلي اليونان.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية نقلا عن المفوض الأوروبي لإدارة المساعدات الإنسانية والأزمات، كريستوس ستيليانيديس، الموجود الآن في أثينا: "من خلال آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي، ساعدنا في حشد الطائرات

والمركبات والعاملين في المجال الطبي ورجال الإطفاء. كان لدينا مقترحات إضافية الليلة الماضية، وأشكر جميع الدول التي قدمت دعمها".

© Sputnik . Eugene Odinokov سكان موسكو يتضامنون مع ضحايا الحرائق في اليونان

وتواصل المفوضية الأوروبية تقديم المساعدة للبلدان الأخرى التي واجهت حرائق الغابات، حيث تعمل في السويد، سبع طائرات وأكثر من 300 من رجال الإطفاء و60 آلية. أما بالنسبة للاتفيا، تم استخدام نظام القمر الصناعي

كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي، مما يساعد السلطات على تجميع خرائط المناطق المتضررة.

وتشهد اليونان منذ الاثنين الماضي أسوأ حرائق خلال عشر سنوات، والتي تسببت بمقتل 79 شخصا وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية أثينا، بينما يستعد العسكريون للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق.

كما أعلن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الحداد في البلاد لمدة ثلاثة، وبدأ مكتب المدعي العام اليوناني التحقيق في أسباب الحرائق.