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    مشهد يطل على مدينة موسكو - ساحة كراسني فوروتا

    كوساتشيوف: في حال وجود قوات الناتو على حدود جورجيا وروسيا سيكون رد موسكو ملائما

    © Sputnik . Alexander Vilf
    العالم
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    أعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد لشؤون العلاقات الدولية، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الأربعاء، أنه في حال انضمام جورجيا للناتو ونشر قوات التحالف قرب الحدود الروسية، سيكون هناك تخطيط عسكري جوابي من طرف روسيا.

    منظومة الدفاع الجوي السوفييتية
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
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    موسكو — سبوتنيك. وقال كوساتشيوف للصحفيين: "كل ذلك سيخلق خطوطاً إضافية من التوتر في جنوب القوقاز وسيتبعه تخطيط عسكري جوابي من طرف روسيا".

    وأضاف المتحدث بأنه في حال انضمام جورجيا إلى الحلف، فإن "تطبيع علاقات تبيليسي مع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وروسيا قد يتجه إلى آفاق غير محسوبة أبداً".

    وختم كوساتشيوف: "في حال ظهور أنظمة "الناتو" العسكرية قرب الحدود الروسية، سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمن روسيا وحلفائها".

    يذكر أن التعاون بين مؤسسات جورجيا وحلف شمال الأطلسي بدأ عملياً منذ العام 1994، عندما أصبحت جورجيا عضواً في برنامج (الشراكة من أجل السلام)، وأصبح هذا التعاون أكثر كثافة بين جورجيا وحلف الناتو بعد قيام ما عرف بـ"الثورة الوردية" خلال العام

    2004، وبعدها وخلال قمة بوخارست التي عقدت خلال شهر نيسان/أبريل عام 2008 للدول الأعضاء في حلف الناتو، تمَّ التأكيد على أن جورجيا قد تصبح عضوًا في الحلف في حال استيفائها كافة المعايير المتعلقة بانضمامها إلى الناتو.

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    الكلمات الدلالية:
    جورجيا, تعاون, وكالة سبوتنيك, الناتو, قسطنطين كوساتشيوف, موسكو
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