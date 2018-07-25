أوكرانيا وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق

كييف — سبوتنيك. وفي هذا الصدد، كتب كوبيف على موقعه في شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "التقيت وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي ايلي كوهين. واتفقنا أن نقوم بتوقيع الاتفاقية بشأن التجارة الحرة قبل أواخر عام 2018 الجاري. وهذا ما يتيح لنا فرصا جديدة في مجال التجارة بين دولتينا".
وعلاوة على ذلك، اتفق الوزيران على تطوير التعاون بين أوكرانيا وإسرائيل في مجال المبتكرات والتكنولوجيات العالية. وفي هذا السياق دعا كوبيف دوائر البيزنس الإسرائيلي لإنجاز مشاريع مشتركة في أوكرانيا وللقيام بتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية في عدد كبير من المجالات — من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة.
يذكر أنه سبق وأعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 ، عقب مباحثاته مع القيادة الإسرائيلية، أن الدولتين ترغبان بتوقيع وثيقة بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة. وفيما بعد صرح الرئيس الأوكراني أنه اتفق مع الرئيس الإسرائيلي على ضرورة تسريع عملية التفاوض بخصوص إنشاء هذه المنطقة. وكان رئيس البرلمان الإسرائيلي، يولي إيديلشتين، يتوقع أن يتم التوقيع علي الاتفاقية في هذا الشأن خلال عام 2017 الماضي.
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