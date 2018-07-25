أوكرانيا وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق

أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير التنمية الاقتصادية ستيبان كوبيف، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا وإسرائيل قد اتفقتا على توقيع اتفاقية حول إنشاء منطقة للتجارة الحرة، وذلك قبل نهاية عام 2018.

كييف — سبوتنيك. وفي هذا الصدد، كتب كوبيف على موقعه في شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "التقيت وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي ايلي كوهين. واتفقنا أن نقوم بتوقيع الاتفاقية بشأن التجارة الحرة قبل أواخر عام 2018 الجاري. وهذا ما يتيح لنا فرصا جديدة في مجال التجارة بين دولتينا".



© Sputnik . Evgenya Novozhenina وزارة الخارجية: أوكرانيا وإسرائيل تنسقان جاهزية اتفاقية منطقة التجارة الحرة

وعلى حد قول كوبيف، فإن الطرفين اتفقا أيضا، على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الأعوام الخمسة المقبلة حتى يصل إلى ملياري دولار، وذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر — وفقا للمعلومات المتوفرة لدى كوبيف — في عام 2017 الماضي 772 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 14.7 في المئة عما كان عليه الحال في عام 2016.

وعلاوة على ذلك، اتفق الوزيران على تطوير التعاون بين أوكرانيا وإسرائيل في مجال المبتكرات والتكنولوجيات العالية. وفي هذا السياق دعا كوبيف دوائر البيزنس الإسرائيلي لإنجاز مشاريع مشتركة في أوكرانيا وللقيام بتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية في عدد كبير من المجالات — من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة.

يذكر أنه سبق وأعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 ، عقب مباحثاته مع القيادة الإسرائيلية، أن الدولتين ترغبان بتوقيع وثيقة بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة. وفيما بعد صرح الرئيس الأوكراني أنه اتفق مع الرئيس الإسرائيلي على ضرورة تسريع عملية التفاوض بخصوص إنشاء هذه المنطقة. وكان رئيس البرلمان الإسرائيلي، يولي إيديلشتين، يتوقع أن يتم التوقيع علي الاتفاقية في هذا الشأن خلال عام 2017 الماضي.