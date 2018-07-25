مدمرة البحرية الأمريكية "وينستون تشرشل" تصل إلى شواطئ بحر البلطيق

أعلنت السفارة الأمريكية لدى إستونيا، اليوم الأربعاء، عن وصول المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "وينستون تشرشل"، إلى ميناء موغا بالقرب من تالين، لتعزيز العلاقات مع إستونيا والمساعدة في ضمان الأمن وتعرف الطاقم على سكان تالين وتاريخ وثقافة البلد.

سبوتنيك . ونقلت الخدمة الصحفية في السفارة الأمريكية عن السفير قولة: "وصول هذه السفينة العسكرية إلى إستونيا يعتبر مثالاً آخراً على أهمية الاستقرار الإقليمي، ومساندة الحلفاء وتفاعل القوات".

ونقلت صحيفة "بوستيميس" عن قبطان المدمرة "وينستون تشرشل"، توماس فان — سكوتين، قوله: "وصلت المدمرة للمشاركة بتدريبات في بحر البلطيق. وستمكث المدمرة هنا على الأرجح من ثلاثة إلى خمسة أسابيع، وبعدها سنخرج إلى البحر مجدداً… وجودنا في بحر البلطيق أمر مهم جدا، وذلك لأن دول البلطيق — حلفاء مهمون للولايات المتحدة".

وبدوره أكد السفير جيمس ميلفيل، أن الولايات المتحدة تُظهر الالتزام بالمادة الخامسة من ميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي، والتي بموجبها يعتبر الهجوم على أحد أعضاء الناتو بمثابة هجوم على جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

هذا وتعتبر المدمرة "وينستون تشرشل" من نوع " الريغ بوركي"، وقد دخلت الخدمة في عام 1999. ويبلغ طولها 155 مترا، وتستطيع حمل مروحيتين من طراز "إس أتش — 60 سيهاوك" ويتكون طاقم السفينة من 34 ضابطا و280 فردا. وتعتبر "وينستون تشرشل" جزءاً من الأسطول السادس في البحرية الأمريكية، وتدخل في منطقة مسؤولية البحر الأبيض المتوسط.