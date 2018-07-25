الرئيس الصيني: "بريكس" يجب أن ترفض بحزم النزعة الانفرادية

وأعطت تهديدات ترامب حافزا جديدا للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لتحسين التعاون التجاري، ووقف المسؤولون في القمة، التي تستمر ثلاثة أيام والتي بدأت في جوهانسبرج، موقفا جماعيا مناصرا للتجارة العالمية، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / POOL بوتين يزور جنوب أفريقيا الشهر الجاري للمشاركة في قمة "بريكس"

واجتماع رؤساء الكتلة التجارية هو الأول منذ أطلقت إدارة ترامب مسعى لإعادة موازنة التجارة المتعددة الأطراف والتي وصفها ترامب بغير العادلة.

وقال شي في افتتاح اجتماع زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا: "يجب أن نكون حازمين في رفض النزعة الانفرادية".

وأضاف: "النزعة الانفرادية والحماية التجارية تتزايدان، مما يوجه ضربة عنيفة للنظام المتعدد الأطراف".

وقال شي: "ستواصل الصين تنمية نفسها وأبوابها مفتوحة على مصراعيها".

وأضاف أن الصعود الجماعي للأسواق الناشئة والدول النامية "غير قابل للإيقاف وسيجعل النمو العالمي أكثر توازنا".

وحث الرئيس الصيني حكومات دول "بريكس" على الالتزام بالقوانين الدولية بصرف النظر عن حجمها.

يذكر أن قمة مجموعة "بريكس" عقدت اليوم 25 يوليو/ تموز الجاري في جوهانسبورغ الأفريقية، وتستمر حتى 27 تموز/ يوليو.

وتعتبر مجموعة "بريكس" صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم، وتحتل دول "بريكس " 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.