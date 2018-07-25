أدرعي: إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، وسماع دوي صافرات الإنذار في الجولان.

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة جديدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: متابعة للتقارير عن سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي بالجولان، فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل. كما يدور الحديث عن انزلاق النيران من الحرب الداخلية في سوريا.

#عاجل متابعة للتقارير عن سماع صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #الجولان تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه #إسرائيل. كما يبدو الحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الداخلية في #سوريا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 25, 2018

سبق وكتب أدرعي نفسه، قبل قليل، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي بالجولان.

في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية، تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية، دون وقوع إصابات، أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.

رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخيْ اعتراض من نوعية دفاعية جديدة، تسمى "مقلاع داود" في مواجهة قذائف صاروخية.