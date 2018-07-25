سيارة متفجرات... اللص الهارب بمروحية يثير الجدل بهروب جديد من الشرطة

طارد ضباط وحدة مكافحة الجريمة، في الشرطة الفرنسية، سيارة من نوع "رينو" في مقاطعة فال دواز شمال العاصمة باريس.

وبعد مطاردة فاشلة، توقف السائقان ونزلا من السيارة، وحين وصلت الشرطة عثرت في داخل السيارة على مواد يشك في أنها مواد متفجرة، وصواعق ولوحات قيادة مزوّرة، وتشير أدلة التحقيق المتوفرة حتى الآن إلى تورط رضوان فايد، المجرم الذي فر بمروحية من السجن قبل أسابيع، وفقا لصحيفتي "لو باريسيان" "ولوموند".

© AP Photo / IBO أول فيديو وصور للحظات الهروب "الهوليودي" لرجل العصابات الفرنسي رضوان الفايد

وأقفلت الشرطة المركز التجاري (أوشان) في منطقة سارسيل، حيث أوقف الفاران سيارة الرينو، فيما تولى متخصص تابع لوحدة نزع الألغام، تحليل المواد التي تمّ العثور عليها للتأكد مما إذا كانت مواد متفجرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "لوباريسان"، تظهر صور كاميرات المراقبة التي وضعت في موقف المركز التجاري شخصاً تعتقد الشرطة أنه رضوان فايد، المجرم الهارب من السجن بالمروحية في أول يوليو/ تموز الجاري.

وقال مصدر متابع للتحقيق للصحيفة نفسها إن "رضوان فايد ظهر في شرائط الفيديو، ولكن ليس هناك دليل مؤكد حتى الساعة يمكن أن يدينه".

وسيتابع القضاء المختص هذه العملية وفي حال إثبات تورط فايد في عملية نقل المتفجرات ومخالفة أوامر الشرطة، ستوجه إليه مجموعة من التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وكان فايد قد تم تهريبه من سجن فرنسي حيث كان يقضي عقوبة سجن طويلة بعد إدانته بالسطو وقتل شرطية في عام 2010. وتمت عملية التهريب في بداية الشهر الجاري، وجرت عبر استعمال طائرة هليكوبتر.

© REUTERS / Reuters TV فرار لص بمروحية هليكوبتر من أحد السجون في فرنسا

واستطاع فايد الهرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مدججين بالسلاح هبطوا بطائرة مروحية في ساحة السجن، وتوجهت المروحية إلى منطقة غونيس القريبة من السجن وعثرت عليها الشرطة المحلية.

وفايد من بين المجرمين المعروفين في فرنسا، وكان يقضي عقوبة السجن لإدانته بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح.

وحُكم على فايد بعقوبة السجن 25 عاما وكان يقضي عقوبته في سجن في منطقة "ريو" في "سين إيه مارن".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهرب فيها فايد من السجن، إذ سبق وهرب عام 2013 بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى سجن "سيكيدين" شمالي فرنسا خارج مدينة ليل، واحتجز أربعة من حراس السجن رهائن كدروع بشرية وفجر عددا من أبواب السجن، واستطاعت الشرطة اعتقاله بعد ستة أسابيع".