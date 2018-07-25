الخارجية الروسية: واشنطن لم تعلق على اقتراح روسيا بشأن اللاجئين السوريين

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمتنع حتى الآن عن التعليق على التفاعل مع روسيا بشأن القضايا الإنسانية في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بورتسيف في اجتماع لموظفي التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسيتين بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا، بأن واشنطن امتنعت حتى الآن عن التعليق العلني حول مسألة التفاعل مع روسيا في تسوية المشاكل الإنسانية في الجمهورية العربية السورية".

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS الأردن يؤكد استعداد بلاده التعاون لإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم ويشيد بالجهد الروسي

وأشار بورتسيف إلى عدم وجود رد فعل من الجانب الأمريكي على تصريح وزارة الدفاع بشأن نقل المقترحات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأضاف: "إننا نواصل الضغط من أجل عقد اجتماعات مع الإدارة حول الموضوع الإنساني السوري".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن العمل الأكثر فعالية يبقى في الاتجاه اللبناني، قائلا: "تظهر القوى السياسية اللبنانية توافقها في الرغبة على إعادة اللاجئين".

وأوضح المسؤول الروسي أنه خلال الاتصالات التي عقدت في وزارة الخارجية الأردنية، تم دعم مبادرة روسيا، وأشير إلى أن إجراءات موسكو تستحق أعلى تقييم. وفي الوقت نفسه، وفقا لتعليمات المركز التنسيقي المشترك بين الإدارات، تم تنشيط العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم على المسار الأردني".

ونوه بورتسف إلى أن ممثلي وزارة الخارجية في المملكة الأردنية أشارو إلى أنه في المستقبل القريب يمكن أن يعود إلى سوريا نحو 350 إلى 400 ألف لاجئ سوري، وهو أمر من حيث الحجم أعلى من الأرقام المعلنة سابقا، مضيفا بأن العمل كذلك جاري مع الجانب التركي. واختتم حديثة: "بالنسبة للتوجه الأوروبي، فإن المزاج متنوع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.