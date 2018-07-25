إسرائيل تمشط منطقة سقوط القذائف السورية وتكثف قواتها في الجولان

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية استعدت لمواجهة إطلاق المزيد من القذائف الصاروخية السورية على هضبة الجولان، خاصة بعد تلقي إفادات بسقوط أحد الصواريخ على خط للمياه بالقرب من طبريا.

تمشيط المنطقة

© REUTERS / Ronen Zvulun الجيش الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في هضبة الجولان

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشرطة الإسرائيلية كثفت من تواجدها بالقرب من الحدود المشتركة السورية، استعدادا لأي عمليات عسكرية محتملة، أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية في الجولان ، وسبق أن قامت الشرطة بتمشيط منطقة إسقاط القذائف السورية، للتفتيش عن خط المياه المحتمل إنفجاره، قبل قليل.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن القذائف السورية المنطلقة اليوم، الأربعاء، لم يحدث عنها سقوط جرحى أو أضرار، ولكن إسرائيل تزيد من قواتها، العسكرية والشرطية، بطول الحدود السورية.

دوي صافرات الإنذار

كان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد صرح بإنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل من سوريا، وسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.

كتب أدرعي، في تغريدة جديدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: متابعة للتقارير عن سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي بالجولان، فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل. كما يدور الحديث عن انزلاق النيران من الحرب الداخلية في سوريا.

إسقاط طائرة سورية

يذكر أن إسرائيل أسقطت، أمس، الثلاثاء، طائرة حربية سورية من طراز "سوخوي 22"، وبأن إسرائيل أدعت محاولتها الاتصال مع الطائرة السورية، التي تم إسقاطها، لكن لم يكن هناك إجابة.

© Sputnik . bassem haddad سوريا: حقنا السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض وأرضنا المحتلة يجب أن تعود بكاملها

وأكد مصدر عسكري سوري لـ" سبوتنيك " مقتل العقيد الطيار السوري، عمران مرعي، إثر إسقاط طائرته بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو "داعش" الإرهابي عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

مقلاع داود

في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أيضا، عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية، تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية، دون وقوع إصابات، أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.

رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخيْ اعتراض من نوعية دفاعية جديدة، تسمى "مقلاع داود" في مواجهة قذائف صاروخية.