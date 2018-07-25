غريزلوف: روسيا تدعو أوكرانيا للتقيد بنظام فصل القوات في دونباس

أعلن مندوب روسيا الدائم في فريق الاتصال حول أوكرانيا، بوريس غريزلوف، أن روسيا دعت كييف، خلال جلسة فريق الاتصال، للتقيد بنظام فصل القوات في دونباس.

© Sputnik . Maksim Blinov الإدارة الأمريكية تستبعد تأييد إجراء استفتاء في دونباس

مينسك — سبوتنيك . وقال غريزلوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "دعا الوفد الروسي الطرف الأوكراني لعدم انتهاك نظام فصل القوات في المناطق التي شملها هذا النظام "بيتروفسوي" و"زولوتوي"، وسحب الأسلحة والعسكريين منها".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.