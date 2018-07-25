إسرائيل تشكل لجنة هندسية للبحث في سقوط حجر حائط البراق

أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "JDN"، مساء اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية قررت تشكيل لجنة هندسية لبحث مسألة سقوط حجر من الجهة الغربية لحائط البراق، أول أمس، دون وقوع إصابات تذكر.

© Sputnik . Vitaliy Belousov بالفيديو... سقوط حجر من حائط البراق يزن 100 كيلوغرام

وذكر الموقع الإخباري العبري، وثيق الصلة بالطائفة الدينية الحريدية في إسرائيل، أن الحجر الذي سقط يزن 400 كغ، وتم رفعه بوساطة رافعة خاصة جاءت خصيصا لهذا الغرض، للحفاظ على قدسية الحجر ومكانته الدينية. على أن يوضع الحجر على باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا نشر مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط حجر كبير من حائط البراق في القدس على منطقة مجاورة.

ويظهر مقطع الفيديو، سقوط حجر على منصة مرتفعة محاطة بالأشجار، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقال رئيس بلدية القدس، نير بركات، إن الحجر الذي يزن 100 كيلو غرام، أول أمس، سقط دون أن يصاب أحد.

يشار إلى أن حائط البراق أو حائط المبكى (ومن تسمياته أيضا الحائط الغربي حسب التسمية اليهودية، هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية، أي يشكل قسما من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمسجد الأقصى، ويمتد بين باب المغاربة جنوبا، والمدرسة التنكزية شمالا، طوله نحو 50م، وارتفاعه يقل عن 20م. ويعتبر من أشهر معالم مدينة القدس.