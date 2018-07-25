الرئيس الصيني: يجب وقف الحروب التجارية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، لوقف الحروب الاقتصادية حيث إنه لا يوجد فيها فائز، وسيلحق الضرر في العلاقات الدولية بمن يتبعون هذا النهج.

بكين — سبوتنيك . وقال الرئيس الصيني في مراسم افتتاح منتدى "بريكس" للأعمال في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "نحن أمام خيارين، بين التعاون أو المواجهة، بين سياسة "الأبواب المغلقة" أو "الأبواب المفتوحة"، بين نهج نافع للجميع أو نهج المنفعة الخاصة على حساب فشل الآخرين".

وأضاف: "يجب رفض الحروب التجارية، حيث لن يكون هناك فائز فيها، والهيمنة في الاقتصاد تنتج عقبات أكثر، وأولئك الذين يسيرون على هذا النهج سيضرون أنفسهم".

ووفقا للزعيم الصيني، فإن الحضارة الإنسانية تواجه في الوقت الراهن وضعا غير مسبوق، و"بالنسبة للبلدان النامية، فإن هذا يمثل تحديات وإمكانيات جديدة، في نفس الوقت."

وتعقد قمة "بريكس" العاشرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الفترة ما بين 25 و27 يوليو/ تموز الجاري في جوهانسبرغ.

ودعي بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا للمشاركة في القمة.