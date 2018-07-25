الرئيس الصيني: يجب وقف الحروب التجارية

وأضاف: "يجب رفض الحروب التجارية، حيث لن يكون هناك فائز فيها، والهيمنة في الاقتصاد تنتج عقبات أكثر، وأولئك الذين يسيرون على هذا النهج سيضرون أنفسهم".
ووفقا للزعيم الصيني، فإن الحضارة الإنسانية تواجه في الوقت الراهن وضعا غير مسبوق، و"بالنسبة للبلدان النامية، فإن هذا يمثل تحديات وإمكانيات جديدة، في نفس الوقت."
وتعقد قمة "بريكس" العاشرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الفترة ما بين 25 و27 يوليو/ تموز الجاري في جوهانسبرغ.
ودعي بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا للمشاركة في القمة.
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