منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترحب بمناقشة مسألة إدخال بعثة الأمم المتحدة إلى دونباس

أعرب الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مارتن سايديك، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بمناقشة مسألة إدخال بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى دونباس، وذلك خلال اجتماع المدراء السياسيين لدول "صيغة نورماندي" (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا)، يوم غد الخميس، في برلين.

مينسك — سبوتنيك. وقال سايديك، للصحفيين في مينسك: "غدا سيكون اجتماع للمدراء السياسيين في برلين لـ "رباعية نورماندي "وانطلاقاً من روح تصريحاتي السابقة، أود أن أرحب بحقيقة أن موضوع النقاش غداً سيكون حول احتمال مشاركة قوات الأمم المتحدة لحل النزاع شرقي أوكرانيا".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، قد أعلن أيضا، في وقت سابق، أن المدراء السياسيين سيناقشون في برلين تنفيذ اتفاق مينسك وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دونباس.