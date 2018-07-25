منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترحب بمناقشة مسألة إدخال بعثة الأمم المتحدة إلى دونباس

مينسك — سبوتنيك. وقال سايديك، للصحفيين في مينسك: "غدا سيكون اجتماع للمدراء السياسيين في برلين لـ "رباعية نورماندي "وانطلاقاً من روح تصريحاتي السابقة، أود أن أرحب بحقيقة أن موضوع النقاش غداً سيكون حول احتمال مشاركة قوات الأمم المتحدة لحل النزاع شرقي أوكرانيا".
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، قد أعلن أيضا، في وقت سابق، أن المدراء السياسيين سيناقشون في برلين تنفيذ اتفاق مينسك وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دونباس.
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