إسرائيل تمنع دخول ممثلة جنوب أفريقيا لدعمها حركة المقاطعة الدولية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية حظرت دخول ممثلة جنوب أفريقيا، شاشي نايدو، لبلادها، بسبب تأييدها ودعمها لحركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة باسم "BDS".
وكانت نايدو قد أعلنت في شهر مايو/ أيار الماضي عن نيتها زيارة الضفة الغربية، وأنها أيدت المواقف الفلسطينية، ورفضها للسياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأعلنت دعمها لحركة المقاطعة الدولية،.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، آريه درعي، قد صدق على حظر دخول الممثلة الجنوب أفريقية لبلاده، بإشارة من وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان.
#ShashiNaidoo Isnt it amazing.She was en route to Palestine,but Israel denied her the right to visit.Surely that in itself is an indication of what 1000s of Palestinians experience daily. @BDSsouthafrica @palestine— DashcamGP-ZA (@Dashcampros) ٢٥ يوليو ٢٠١٨
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