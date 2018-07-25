إسرائيل تمنع دخول ممثلة جنوب أفريقيا لدعمها حركة المقاطعة الدولية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية حظرت دخول ممثلة جنوب أفريقيا، شاشي نايدو، لبلادها، بسبب تأييدها ودعمها لحركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة باسم "BDS".

© AP Photo / Dan Balilty, Pool على خلفية التصعيد في غزة نشطاء BDS يهاجمون وزير التجارة الإسرائيلي في كندا

وأفادت الصحيفة العبرية أن شاشي نايدو الممثلة والموديل المشهورة، محظور دخولها إلى إسرائيل، حيث نشرت مقدمة البرامج المعروفة، نايدو، أيضا، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن السلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى الضفة الغربية بسبب دعمها للشعب الفلسطيني.

وكانت نايدو قد أعلنت في شهر مايو/ أيار الماضي عن نيتها زيارة الضفة الغربية، وأنها أيدت المواقف الفلسطينية، ورفضها للسياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأعلنت دعمها لحركة المقاطعة الدولية،.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، آريه درعي، قد صدق على حظر دخول الممثلة الجنوب أفريقية لبلاده، بإشارة من وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان.