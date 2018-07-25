السيول تقتل 5 أطفال جنوب شرقي بنغلادش

لقي خمسة أطفال حتفهم واضطر ألف شخص، بينهم لاجئون في مخيمات الروهينغا، للانتقال إلى أماكن أخرى جراء انهيارات أرضية وسيول جنوب شرقي بنغلادش نجمت عن أمطار موسمية غزيرة

وقال قاضي عبد الرحمن، المسؤول الحكومي الكبير في المنطقة، إن الأطفال قتلوا جراء الانهيارات الأرضية قرب كوكسز بازار ورامو. وأصيب ثلاثة آخرون ونقلوا إلى المستشفى فيما جرى إجلاء نحو ألف شخص، بحسب "رويترز".

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ولم يتضح حتى الآن عدد المنتمين للروهينغا الذين جرى إجلاؤهم. وكانت وكالات الإغاثة حذرت من أن الأمطار الموسمية، التي تصل إلى ذروتها في يوليو/ تموز من كل عام، ربما تهدد حياة عدة آلاف.

وقال عبد الكلام المسؤول عن اللاجئين بحكومة بنغلادش "جرى نقل عدد من العائلات بسبب السيول ووقوع انهيارات أرضية محدودة".

وأضاف:

لا توجد أية إشارة على أن الأمطار ستتوقف لكن لم تشهد المخيمات وقوع أية كارثة كبرى.

ولم يتسن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة توفير أعداد محددة للمتضررين.

وأودت الأمطار الموسمية بحياة ثلاثة لاجئين على الأقل منذ أوائل شهر مايو/أيار.

وكانت المفوضية قالت إن السلطات أجلت نحو 21 ألف لاجئ منذ يوم 18 يوليو/تموز بسبب تهديد الانهيارات الأرضية لمخيماتهم.