بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اللقاءات المرتقبة خلال قمة "بريكس"

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اللقاءات المرتقبة خلال قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال الكرملين اليوم الأربعاء 25 يوليو / تموز: "خلال اللقاء تم بحث قضايا تتعلق بقمة "بريكس"، التي تعقد في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا يوم 26، واللقاءات التي سيجريها بوتين على هامش القمة".

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS الرئيس الصيني: "بريكس" يجب أن ترفض بحزم النزعة الانفرادية

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أمس الثلاثاء 24 يوليو، أن الرئيس الروسي سيتوجه بزيارة يومي 26 و27 تموز الجاري إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة العاشرة لمنظمة "بريكس".

و"بريكس" هي رابطة تضم خمس اقتصادات نامية، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تضم أكثر من ثلث سكان العالم.

ويبلغ إجمالي عدد السكان في دول "بريكس" 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42 في المئة، من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.