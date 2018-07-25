بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اللقاءات المرتقبة خلال قمة "بريكس"

موسكو — سبوتنيك. وقال الكرملين اليوم الأربعاء 25 يوليو / تموز: "خلال اللقاء تم بحث قضايا تتعلق بقمة "بريكس"، التي تعقد في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا يوم 26، واللقاءات التي سيجريها بوتين على هامش القمة".
و"بريكس" هي رابطة تضم خمس اقتصادات نامية، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تضم أكثر من ثلث سكان العالم.
ويبلغ إجمالي عدد السكان في دول "بريكس" 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42 في المئة، من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.
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