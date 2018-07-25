قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتبادل بين الولايات المتحدة وأوروبا

جاءت تصريحات ترامب في أثناء ترحيبه برئيس المفوضية الأوروبية إلى البيت الأبيض وذلك لإجراء مباحثات مشتركة، بحسب رويترز.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب يقول إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر قال للصحفيين في أثناء لقائه ترامب إن كل من أوروبا والولايات المتحدة حليفان ويحتاجان إلى العمل معا.

بينما قال ترامب إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق متبادل مع الحلفاء على الأقل.

يذكر أن ترامب قال أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتوصل على الأرجح إلى اتفاق للتجارة مع الصين وإن مسؤولين من الجانبين سيجرون مفاوضات خلال أيام قليلة.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين قائلا "الصين جادة جدا ونحن جادون جدا" مضيفا أن منوتشين سيتوجه إلى الصين ضمن وفد بناء على طلب بكين. وقال "لدينا فرصة جيدة جدا لإبرام اتفاق".