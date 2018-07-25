ترامب يقول إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا

جاءت تصريحات ترامب في أثناء ترحيبه برئيس المفوضية الأوروبية إلى البيت الأبيض وذلك لإجراء مباحثات مشتركة، بحسب رويترز.
بينما قال ترامب إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق متبادل مع الحلفاء على الأقل.
يذكر أن ترامب قال أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتوصل على الأرجح إلى اتفاق للتجارة مع الصين وإن مسؤولين من الجانبين سيجرون مفاوضات خلال أيام قليلة.
وقال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين قائلا "الصين جادة جدا ونحن جادون جدا" مضيفا أن منوتشين سيتوجه إلى الصين ضمن وفد بناء على طلب بكين. وقال "لدينا فرصة جيدة جدا لإبرام اتفاق".
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