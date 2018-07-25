الحرس الثوري الإيراني: إذا تحركت واشنطن ضدنا ستواجه بـ"ضربات قاتلة"

أكد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن مواقف الرئيس الإيراني مقابل التهديدات الأمريكية كانت صحيحة، وأن أي تحرك أمريكي ضد المصالح الإيرانية سوف يواجه بـ"ضربات قاتلة".

© AFP 2018 / Atta Kenare إيران تعلن عن تطوير جديد في ترسانتها الجوية

نقلت وكالة " تسنيم " عن العميد إسماعيل كوثري، نائب قائد "مقر ثأر الله" التابع لحرس الثورة الإسلامية، تأكيده أن "موقف الرئيس روحاني بالأمس من أمريكا، هو في الأصل موقف المسؤولين في الجمهورية الإسلامية".

وأضاف "كان من المتوقع أن يُظهر المسؤولون في البلاد ومن ضمنهم السيد رئيس الجمهورية رد فعل قوي على تصريحات أمريكا العدائية ضد إيران".

وهدد كوثري الولايات المتحدة أنه في حال أقدمت على أية تهديدات للمصالح الإيرانية فإنها سوف تواجه "ردا ساحقا".

وأكد كوثري أن "موقف وتصريحات رئيس الجمهورية هو الرد الرسمي والموقف الوطني للجمهورية الإسلامية في مواجهة التهديدات المتكررة من قبل الحكومة الأمريكية"، وصرح: "على المسؤولين الأمريكيين أن يعلموا أن المسؤولين والشعب الإيراني يشكلون جسداً واحداً عند الدفاع عن مصالح بلادنا الوطنية".