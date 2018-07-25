الحرس الثوري الإيراني: إذا تحركت واشنطن ضدنا ستواجه بـ"ضربات قاتلة"

وأضاف "كان من المتوقع أن يُظهر المسؤولون في البلاد ومن ضمنهم السيد رئيس الجمهورية رد فعل قوي على تصريحات أمريكا العدائية ضد إيران".
وهدد كوثري الولايات المتحدة أنه في حال أقدمت على أية تهديدات للمصالح الإيرانية فإنها سوف تواجه "ردا ساحقا".
وأكد كوثري أن "موقف وتصريحات رئيس الجمهورية هو الرد الرسمي والموقف الوطني للجمهورية الإسلامية في مواجهة التهديدات المتكررة من قبل الحكومة الأمريكية"، وصرح: "على المسؤولين الأمريكيين أن يعلموا أن المسؤولين والشعب الإيراني يشكلون جسداً واحداً عند الدفاع عن مصالح بلادنا الوطنية".
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