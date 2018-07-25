ليبرمان يعقد جلسة أمنية عاجلة حول الوضع في غزة

يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، جلسة تشاورية مع كبار قيادات الجيش والمؤسسة الأمنية في تل أبيب.

كتبت القناة العاشرة العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، 25 يوليو/تموز، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يعقد جلسة تشاورية أمنية مع قياداته العسكريين، لتقييم الوضع في قطاع غزة.

שר הביטחון @AvigdorLiberman מקיים כעת בקריה התייעצויות ביטחוניות והערכות מצב, בהשתתפות בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון @moyshis — כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2018

يذكر أن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال، قبل قليل، إن جيش الدفاع يغير على أهداف لمنظمة حماس، ردا على إطلاق النار على قوة عسكرية جنوب قطاع غزة.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة على "تويتر"، جاء فيها أن الجيش الإسرائيلي يغير على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، بدعوى الرد على إطلاق خلية فلسطينية النار على قوة عسكرية جنوب القطاع.

وأشارت القناة العبرية نفسها في موضع آخر، إلى أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا، مساء اليوم، جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شرق قطاع غزة.

في وقت تناقلت الأنباء على إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، خاصة في مستوطنة أشكلون.