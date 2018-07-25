الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، التحضيرات الجارية لعقد الجولة العاشرة من "لقاءات سوتشي"، الأسبوع المقبل.

دمشق — سبوتنيك. ذكرت الرئاسة السورية على حسابها على "تلغرام" اليوم الأربعاء، أن الجانبين جددا التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين دمشق وموسكو في مختلف المجالات.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في السويداء إلى 215 قتيلا و180 جريحا

ونقلت الرئاسة السورية عن لافرنتييف، إدانته خلال اللقاء، للعمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة السويداء صباح اليوم، وتأكيده أن هذه الهجمات الوحشية تؤكد صحة المسار الذي تنتهجه الدولة السورية لجهة مواصلة الحرب على الإرهاب حتى تطهير كامل الأراضي السورية.

وأكد الأسد على أن جريمة اليوم في السويداء، تدل على أن الدول الداعمة للإرهاب تحاول إعادة بث الحياة في التنظيمات الإرهابية لتبقى ورقة بيدهم يستخدمونها لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف: "هذه المحاولات لن تنجح إلا في هدر مقدرات شعوب هذه الدول وسفك المزيد من الدماء البريئة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان التعاون السوري الروسي في ملف اللاجئين السوريين والجهود المبذولة من قبل الجانبين بهذا الخصوص، حيث أثنى الرئيس السوري، على ما تقوم به موسكو من أجل المساعدة في تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم، وأكد أن سوريا حريصة على عودة جميع أبنائها، ومن هذا المنطلق فقد رحبت بأية مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في دعم جهود إعادتهم إلى ديارهم.