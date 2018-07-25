الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا

دمشق — سبوتنيك. ذكرت الرئاسة السورية على حسابها على "تلغرام" اليوم الأربعاء، أن الجانبين جددا التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين دمشق وموسكو في مختلف المجالات.
وأكد الأسد على أن جريمة اليوم في السويداء، تدل على أن الدول الداعمة للإرهاب تحاول إعادة بث الحياة في التنظيمات الإرهابية لتبقى ورقة بيدهم يستخدمونها لتحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف: "هذه المحاولات لن تنجح إلا في هدر مقدرات شعوب هذه الدول وسفك المزيد من الدماء البريئة.
وخلال اللقاء بحث الجانبان التعاون السوري الروسي في ملف اللاجئين السوريين والجهود المبذولة من قبل الجانبين بهذا الخصوص، حيث أثنى الرئيس السوري، على ما تقوم به موسكو من أجل المساعدة في تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم، وأكد أن سوريا حريصة على عودة جميع أبنائها، ومن هذا المنطلق فقد رحبت بأية مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في دعم جهود إعادتهم إلى ديارهم.
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