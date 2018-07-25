ديوجاريك: "الأونروا" ستتخذ قرارات صعبة بشأن المساعدات الإنسانية

قال ستيفان ديوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الأونروا" مجبرة على اتخاذ قرارات صعبة بسبب تراجع مصادر التمويل.

© AP Photo / Khalil Hamra الأونروا: مؤتمر التعهدات يدعم الزخم المبذول لمعالجة العجز المالي

نيويورك — سبوتنيك . وقال ديوجاريك في بيان اليوم الأربعاء: "يكمن قلقنا في عدم وجود تمويل للمنظمة، ونود أن نرى دعما ماليا كبيرا، لأن الأمين العام للأمم المتحدة يؤمن بأن الأونروا تلعب دورا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة".

وتابع: "أعتقد أن "الأونروا" وقيادتها يديرون الموقف بأفضل ما يمكن، فالمشكلة لا تتعلق بالأونروا فقط، فقد مرت بها حالات طوارئ إنسانية أخرى، وعلينا اتخاذ قرارات صعبة عندما تنفذ الأموال".

وهذا يعني التوقف عن توزيع المساعدات ودعم الصحة العقلية، وكل البرامج، التي غالبا ما تكون حيوية للسكان المحتاجين، سواء كانوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو مع اللاجئين في لبنان، حيث رأينا في الماضي أن برنامج الغذاء العالمي اضطر لقطع المساعدات، أو في حالات الطوارئ الإنسانية في جميع أنحاء أفريقيا، التي تعاني جميعها من نقص كبير في التمويل، في بعض الأحيان يجب اتخاذ قرارات، والأونروا مجبرة على القيام بذلك في الوقت الحالي".

يذكر أن "الأونروا" تعاني عجزا ماليا منذ سنوات، لكن توقف الولايات المتحدة الأمريكية في العام الجاري، عن دعمها للوكالة، البالغ 300 مليون دولار، أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.