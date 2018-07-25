الفصائل الفلسطينية تتوعد إسرائيل بالرد على الغارات الجوية

توعدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل بالرد القوي على الغارات الجوية على القطاع، التي أسقطت ثلاثة قتلى من الفلسطينيين.

كتبت "معاريف أون لاين" على صفحتها الرئيسة، مساء اليوم، في خبر مقتضب، أن الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة "حماس"، تتوعد "جيش الاحتلال الإسرائيلي" بالرد على الغارات الإسرائيلية الجارية، في هذه اللحظة، على قطاع غزة.

החמאס מפרסם הצהרה: הפשע של "כוחות הכיבוש" לא יעבור בשתיקה — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 25, 2018

وأشارت القناة العاشرة العبرية، قبل قليل، إلى أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا، مساء اليوم، جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شرق قطاع غزة.

وفي وقت تناقلت الأنباء على إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، خاصة في مستوطنة أشكلون.

وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، جلسة تشاورية مع كبار قيادات الجيش والمؤسسة الأمنية في تل أبيب، لتقييم الوضع في قطاع غزة.