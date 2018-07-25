بومبيو: سياسة العقوبات ضد روسيا لم تتغير بعد اجتماع ترامب وبوتين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سياسة الولايات المتحدة في مجال العقوبات ضد روسيا في أعقاب الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين لم تتغير.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو ردا على سؤال أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت قد نوقشت سياسة تخفيف العقوبات ضد روسيا في إطار اجتماع ترامب — بوتين: "أستطيع أن أقول لكم إن سياسة العقوبات ضد روسيا بقت كما هي".

© Sputnik . Sergei Guneyev واشنطن تعلن أن اللقاء القادم بين ترامب وبوتين يعقد عام 2019

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو/تموز الجاري.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.

هذا وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس. ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "الرئيس يعتبر أن اللقاء الثنائي مع الرئيس بوتين يجب أن يعقد بعد انتهاء ما يعرف بـ"تعقب الساحرات"، لذلك اتفقنا أن ذلك سيحصل بعد اليوم الأول من العام 2019".