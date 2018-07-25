أوروبا تدرس زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا وخفض الرسوم لتجنب حرب تجارية

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على عدد من التنازلات من بروكسل، بما في ذلك زيادة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي وخفض الرسوم الصناعية.

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موسكو — سبوتنيك. ووفقا صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، تأتي هذه التنازلات من أجل تجنب حرب تجارية.

وكتبت الصحيفة الأمريكية: أن "بروكسل وافقت على النظر بمسألة زيادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وخفض الرسوم الجمركية الصناعية، ومواءمة المعايير الخاصة باستخدام المنتجات الصحية، فضلا عن زيادة واردات فول الصويا".

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يدلي ترامب، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ببيانين، في وقت لاحق، اليوم، عقب اجتماع بشأن التجارة.