قناص فلسطيني يستهدف ضابطا إسرائيليا

© REUTERS / NASEEM ZEITOON رسالة إسرائيلية جديدة إلى "حماس"

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن ضابطا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة، نتيجة لاستهدافه عبر قناص بالقرب من المكان الذي سبق وسقط فيه جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الوضع الأمني في جنوب قطاع غزة يزداد تدهورا، خاصة مع استهداف قناص لضابط إسرائيلي، ونقله إلى مستشفى سوروكا، وبأن مكان استهداف هذا الضابط يقع على بعد 400 متر فقط من استهداف قناص لجندي إسرائيلي سقط قتيلا الجمعة الماضية.

وتوعدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل بالرد القوي على الغارات الجوية على القطاع، التي أسقطت ثلاثة قتلى من الفلسطينيين.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أغار اليوم على العديد من أهداف حركة "حماس" في قطاع غزة، بالتوازي مع تناقل أنباء عن إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، خاصة في مستوطنة أشكلون.