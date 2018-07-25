الولايات المتحدة ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر

القاهرة، 25 يوليو — سبوتنيك. ونقلت وكالات أنباء عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت السماح لمصر، باستخدام 195 مليون دولار، كانت حجبتها، في السابق.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القرار جاء في ضوء تعزيز الشراكة بين أمريكا ومصر.
وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر محل جدل، عدة مرات، كان آخرها عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ما اعتبرته أمريكا، وقتها، انقلابا عسكريا، يحول دون حصول مصر على مساعدات من أمريكا.
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