الولايات المتحدة ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر

سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، تعود للعام المالي 2016، كانت محجوبة، في السابق.

القاهرة، 25 يوليو — سبوتنيك. ونقلت وكالات أنباء عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت السماح لمصر، باستخدام 195 مليون دولار، كانت حجبتها، في السابق.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القرار جاء في ضوء تعزيز الشراكة بين أمريكا ومصر.

© REUTERS / AHMED ZAKOT مندوب مصر في الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها في أزمة غزة

وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.

وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر محل جدل، عدة مرات، كان آخرها عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ما اعتبرته أمريكا، وقتها، انقلابا عسكريا، يحول دون حصول مصر على مساعدات من أمريكا.