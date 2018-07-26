مسؤول: لا مؤامرة في تأخير نتائج الانتخابات الباكستانية

قال مسؤول انتخابي كبير في باكستان إن نتائج الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأربعاء تأخرت بسبب مسائل فنية وإنه لا توجد "مؤامرة" فيما يتعلق بالتأخير.

وقال بابار يعقوب سكرتير مفوضية الانتخابات في باكستان للصحفيين اليوم "لا توجد مؤامرة ولا أي ضغوط في تأخير النتائج.. التأخير سببه تعطل منظومة إرسال النتائج".

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كانت وسائل إعلام قالت، أمس الأربعاء 25 يوليو/تموز، إن الناخبين الباكستانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهد تنافسا حادا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.

وقالت رويترز إن معظم التوقعات تشير إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية إذ أن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية — جناح نواز ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.