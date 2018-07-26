مسؤول: لا مؤامرة في تأخير نتائج الانتخابات الباكستانية

وقال بابار يعقوب سكرتير مفوضية الانتخابات في باكستان للصحفيين اليوم "لا توجد مؤامرة ولا أي ضغوط في تأخير النتائج.. التأخير سببه تعطل منظومة إرسال النتائج".
وقالت رويترز إن معظم التوقعات تشير إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية إذ أن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية — جناح نواز ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)