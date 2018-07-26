بومبيو: كوريا الشمالية تواصل إنتاج وقود القنابل النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية تواصل إنتاج المادة الانشطارية التي تستخدم في صنع قنابل نووية رغم تعهدها بالتخلي عن السلاح النووي.

وسئل بومبيو في جلسة للجنة بمجلس الشيوخ عما إذا كان هذا صحيحا، فرد على السناتور الديمقراطي إد ماركي قائلا "نعم هذا صحيح… نعم، يواصلون إنتاج المادة الانشطارية".

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP زعيم كوريا الشمالية يطالب بتحسين التغذية للجنود

وامتنع الوزير عن الرد عندما سئل عما إذا كانت كوريا الشمالية تواصل السعي لامتلاك صواريخ باليستية تطلقها الغواصات، بحسب رويترز.

يذكر أن ترامب وكيم جونغ أون، اتفقا في قمة 12 يونيو / حزيران، على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والضمانات الأمنية لهذا البلد، ومع ذلك، لم تكن هناك اتفاقات محددة حول توقيت وتفاصيل هذه العملية في بيان الرئيسين.