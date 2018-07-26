بومبيو: لن نسمح باستمرار المحادثات مع كوريا الشمالية إلى الأبد

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء: إن "الولايات المتحدة لن تسمح بأن تستمر المباحثات مع كوريا الشمالية إلى ما لا نهاية".
وبالرغم من توقيع اتفاق بين ترامب وكيم جونغ في سنغافورة حول البرنامج النووي الكوري الشمالي في 12 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه لا تزال هناك خلافات بين الطرفين.
يذكر أنه في اجتماع 12 حزيران/يونيو، اتفق ترامب وكيم جونغ أون، على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية والضمانات الأمنية لهذا البلد، ومع ذلك، لم تكن هناك اتفاقات محددة في بيان الرئيسين حول توقيت وتفاصيل هذه العملية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)