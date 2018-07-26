"نجمة ترامب" الشهيرة في خبر كان بعد تحطيمها في لوس أنجلوس

قام شخص مجهول، ليل أمس الأربعاء، بتخريب نجمة ترامب المشهورة المثبتة في شارع مشاهير هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

© REUTERS / Mike Blake زوج الممثلة الإباحية بطلة "فضيحة ترامب الجنسية" يتقدم بطلب الطلاق منها

وقامت السلطات بتثبيت نجمة ترامب إلى جانب نجمات تابعة لمشاهير أمريكية أخرى، وذلك بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت الحادثة بحسب شهود عيان الساعة 3:00 صباحا في شارع هايلاند في لوس أنجلوس.

وبعد الحادثة قامت شرطة المدينة بتطويق المكان وتفتيشه لإلقاء القبض على المخرب لكنها فشلت بعد هروبه. وأشارت الشرطة في بيان لها أنها تلقت اتصال من مجهول أخبر الشرطة أنه قام بتحطيم نجمة ترامب الشهيرة في الشارع، وقال لهم "سنراكم قريبا".

وبعد 3 ساعات استطاعت السلطات من القبض على الفاعل ويتم التحقيق معه لمعرفة سبب فعلته التخريبية.

وغرد مراسل قناة NBC الأمريكية على تويتر، قائلا: "الكثير من الناس وحتى الشرطة قالت لي إن رجلا كان يمشي على شارع المشاهير وكان يحمل غيتارا، وبعد ثوان قام بإخراج معول حديدي وبدأ بتحطيم النجمة وبعد ذلك اتصل بالشرطة".