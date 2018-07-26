"نجمة ترامب" الشهيرة في خبر كان بعد تحطيمها في لوس أنجلوس

وحصلت الحادثة بحسب شهود عيان الساعة 3:00 صباحا في شارع هايلاند في لوس أنجلوس.
وبعد الحادثة قامت شرطة المدينة بتطويق المكان وتفتيشه لإلقاء القبض على المخرب لكنها فشلت بعد هروبه. وأشارت الشرطة في بيان لها أنها تلقت اتصال من مجهول أخبر الشرطة أنه قام بتحطيم نجمة ترامب الشهيرة في الشارع، وقال لهم "سنراكم قريبا".
وبعد 3 ساعات استطاعت السلطات من القبض على الفاعل ويتم التحقيق معه لمعرفة سبب فعلته التخريبية.
وغرد مراسل قناة NBC الأمريكية على تويتر، قائلا: "الكثير من الناس وحتى الشرطة قالت لي إن رجلا كان يمشي على شارع المشاهير وكان يحمل غيتارا، وبعد ثوان قام بإخراج معول حديدي وبدأ بتحطيم النجمة وبعد ذلك اتصل بالشرطة".
So this just happened again… somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA 📸: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV— Jonathan Gonzalez (@JonathanNBCLA) 25 июля 2018 г.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)