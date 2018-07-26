انفجار قرب السفارة الأمريكية في بكين (فيديو)

ذكرت مصادر محلية صينية أن انفجارا وقع، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، على مقربة من السفارة الأمريكية في العاصمة بكين.

وأفادت وكالة "رويترز" أن "الشرطة الصينية اقتادت امرأة حاولت الانتحار حرقا على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين".

وأضافت أن الشرطة تفحص مركبة مشبوهة أمام السفارة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية أغلقت الطريق القريبة من موقع الانفجار.

just now. Large explosion just minutes ago at either the US or Indian embassy here in Beijing.https://t.co/1QAgZxBE7X — Xah Lee (@xah_lee) July 26, 2018

في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية، أن الشرطة الصينية اقتادت امرأة سكبت البنزين على نفسها، في محاولة للانتحار على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانا ينبعث بعد انفجار فيما يبدو، وفقا لـ"رويترز".