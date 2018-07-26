البيت الأبيض يغلق موضوع "كرة بوتين"

أعلن البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، إغلاق قضية الكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في هلسنكي.

فبحسب تصريحات أدلت بها ساندرز لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بأن الفحص الأمني لكل الهدايا قد أجري، كذلك للكرة، ولن ندلي بأي تعليقات جديدة حول هذا الأمر.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن الكرة التي أهداها بوتين لترامب في قمة "هلسنكي" هي من نوع " أديداس"، وتحتوي على رقاقة إلكترونية من قبل الشركة المصنعة.

© Sputnik . Alexey Nikolsky المخابرات الأمريكية تفحص كرة كأس العالم 2018 التي قدمها بوتين هدية لترامب

وتعتبر هذه الشريحة وفقا للشركة المصنعة، بأنه يمكن الاتصال على الهاتف الخاص بها والحصول على معلومات حول وضعيتها وأماكن وجودها.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة خلال اللقاء الصحفي في 16 يوليو/تموز الحالي.

من جهته قال ترامب بأنه سيهدي الكرة لابنه الأصغر بارون، الذي أبدى إعجابه بمونديال روسيا في وقت سابق.