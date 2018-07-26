البيت الأبيض يغلق موضوع "كرة بوتين"

فبحسب تصريحات أدلت بها ساندرز لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بأن الفحص الأمني لكل الهدايا قد أجري، كذلك للكرة، ولن ندلي بأي تعليقات جديدة حول هذا الأمر.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن الكرة التي أهداها بوتين لترامب في قمة "هلسنكي" هي من نوع " أديداس"، وتحتوي على رقاقة إلكترونية من قبل الشركة المصنعة.
وتعتبر هذه الشريحة وفقا للشركة المصنعة، بأنه يمكن الاتصال على الهاتف الخاص بها والحصول على معلومات حول وضعيتها وأماكن وجودها.
يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة خلال اللقاء الصحفي في 16 يوليو/تموز الحالي.
من جهته قال ترامب بأنه سيهدي الكرة لابنه الأصغر بارون، الذي أبدى إعجابه بمونديال روسيا في وقت سابق.
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