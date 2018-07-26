ترامب: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على"تصفير الرسوم الجمركية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتفقا على العمل باتجاه "تصفير الرسوم الجمركية" والإعانات.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب: "اتفقنا اليوم على العمل باتجاه تصفير الرسوم الجمركية (دون ضرائب)، وحواجز تصفيرية ليس لها علاقة بالرسوم، وإعانات تصفيرية للسلع الصناعية (دون ضرائب)، عدا السيارات".



© REUTERS / REUTERS/Leah Millis ترامب: أمريكا وأوروبا تدشنان مرحلة جديدة من العلاقات