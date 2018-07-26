ترامب: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على"تصفير الرسوم الجمركية"

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب: "اتفقنا اليوم على العمل باتجاه تصفير الرسوم الجمركية (دون ضرائب)، وحواجز تصفيرية ليس لها علاقة بالرسوم، وإعانات تصفيرية للسلع الصناعية (دون ضرائب)، عدا السيارات".
وتعهد ترامب بإيجاد حل لمسألة الرسوم الجمركية، التي فرضتها إدارته على الصلب والألمنيوم المستورد من دول الاتحاد الأوروبي.
فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للتخفيف من حدة التوترات التجارية.
وأعلن يونكر بدوره أن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة وارداته من فول الصويا والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه، بعد أن دخلت الرسوم التي فرضتها واشنطن على الألمنيوم والصلب الأوروبي حيز التنفيذ بداية حزيران/يونيو الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية آذار/مارس الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 في المئـــة و10 في المئــة على التــوالي، التي دخلت قيــد النفـــاذ اعتبـــارا مــن 1 حزيران /يونيو.
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