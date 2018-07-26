صحيفة: العثور على مدير سد النهضة الإثيوبي ميتا في سيارته

قالت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، إنه تم العثور على مدير مشروع سد النهضة ميتا في سيارته.

وعثر على ميتا في سيارته بأحد ميادين أديس أبابا، صباح اليوم الخميس 26 يوليو/تموز.

وأكدت الصحيفة أنه وجد ميتا، بينما محرك سيارته لا يزال يعمل، في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى الموقع.

#Breaking: Simegnew Bekele (Eng.), the manager of the Grand #Ethiopia|n Renaissance Dam (GERD), has been found dead in his car at Meskel Square, Addis Ababa. pic.twitter.com/LUGzTcwNcu — The Reporter (@TheReporterET) July 26, 2018

وتبنى إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل، بينما تعتبره مصر يؤثر في حصتها المائية السنوية، وهو ما تنفيه أديس أبابا تماما.