تراشق بالتصاريح بين البيت الأبيض و"سي إن إن"

منعت إدارة البيت الأبيض الأمريكي دخول مراسل "سي إن إن " لحضور مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، معللة السبب بـ"الموقف غير المحترم" الذي قام به الصحفي سابقا للرئيس الأمريكي وضيوفه.

منعت إدارة البيت الأبيض دخول صحفي تابع لشبكة "سي إن إن " الأمريكية، لحضور مؤتمر صحفي تخلل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر.

الصحفي كيتان كولينز منع من الدخول، لقيامه بموقف غير محترم كما وصفته إدارة البيت الأبيض، وذلك عندما حضر مؤتمرا سابقا، وبادر في الصياح لطرح أسئلته كما رفض الخروج من المؤتمر بعدما طلب منه القائمون على المغادرة.

وصرح البيت الأبيض على لسان الناطق باسمه، سارة ساندرز، بأن أي صحفي من قبل الشبكة يمكنه حضوره للمؤتمرات الأخرى المقررة في البيت الأبيض.

وأضافت ساندرز: "نريد أن نقول للجميع بأننا ندعم حرية الصحافة ولكن نطلب من الجميع احترام شخصية الرئاسة والضيوف".

من جهتها شبكة "سي إن إن" أصدرت بيانا علقت فيه على الواقعة، جاء فيه: "إن ساندرز وزميلها في البيت الأبيض، بيل شاين، وصفا أسئلة الصحفي بأنها "غير مناسبة".

وانتقدت الشبكة الإجراءات التي يقوم بها موظفو البيت الأبيض واعتبرتها مقيدة لحرية الصحافة.

يذكر بأن علاقة سيئة تسود بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشبكة الأمريكية، منذ توليه لرئاسة البلاد، حيث تنتقد الشبكة بشكل شبه يومي سياسة الرئيس، في الوقت التي يصف فيها ترامب أخبارها بالمزيفة.