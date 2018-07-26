الخارجية الصينية تعلق على الانفجار الذي وقع قرب السفارة الأمريكية

وصفت وزارة الخارجية الصينية الانفجار الذي وقع قرب السفارة الأمريكية في بكين، صباح اليوم الخميس، بأنه سلوك فردي مخل بالنظام العام، مشيرة إلى أن الشرطة تعاملت بالشكل المناسب مع الحادث.

بكين- سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية خلال إيجاز صحفي: "أوضحت شرطة بكين في بيان على شبكة الإنترنت أن ما حدث… هو حالة فردية، مرتبطة بانتهاك النظام العام، الشرطة الصينية تحققت في الحادث في الوقت المناسب".

بدورها أكدت السفارة الأمريكية، ردا على استفسار وكالة "سبوتنيك"، وقوع انفجار في محيط السفارة، مشيرة إلى أن "الوضع حتى الآن غير واضح تمامًا".

وكانت شرطة بكين قد أعلنت، في وقت سابق، أنه إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان منغوليا الداخلية، في منطقة تشاويانغ، حيث تقع السفارة الأمريكية ، يشتبه بقيامه بتفجير ألعاب نارية ما أسفر عن إصابة بيده، وتم نقله إلى المستشفى.

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلت عن ممثل السفارة أنه لم يتضرر أي من موظفي السفارة.

وكان شهود عيان أفادوا، في وقت سابق، بوقوع انفجار قرب السفارة الأمريكية في بكين، موضحين أن الموقع المستهدف مجاور للمكان الذي يصطف فيه المواطنون عادة لدخول السفارة، لإجراء مقابلات التأشيرات.