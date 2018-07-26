الخارجية الصينية تعلق على الانفجار الذي وقع قرب السفارة الأمريكية

بدورها أكدت السفارة الأمريكية، ردا على استفسار وكالة "سبوتنيك"، وقوع انفجار في محيط السفارة، مشيرة إلى أن "الوضع حتى الآن غير واضح تمامًا".
وكانت شرطة بكين قد أعلنت، في وقت سابق، أنه إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان منغوليا الداخلية، في منطقة تشاويانغ، حيث تقع السفارة الأمريكية ، يشتبه بقيامه بتفجير ألعاب نارية ما أسفر عن إصابة بيده، وتم نقله إلى المستشفى.
وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلت عن ممثل السفارة أنه لم يتضرر أي من موظفي السفارة.
وكان شهود عيان أفادوا، في وقت سابق، بوقوع انفجار قرب السفارة الأمريكية في بكين، موضحين أن الموقع المستهدف مجاور للمكان الذي يصطف فيه المواطنون عادة لدخول السفارة، لإجراء مقابلات التأشيرات.
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