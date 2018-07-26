قاسم سليماني: على ترامب أن يعلم أننا ننتظره وأننا عشاق شهادة

قال قائد الحرس الثوري، قاسم سليماني، إن البحر الأحمر لم يعد آمنا مع الوجود الأمريكي.

وأضاف سليماني أنه على ترامب أن يعلم "أننا ننتظره، وأننا عشاق شهاده"، حسب "رويترز".

وقال قائد فيلق القدس الإيراني إن "الأمريكيين طلبوا منا شخصيا ألا يتعرضوا للهجوم في العراق".

#عاجل — التلفزيون الإيراني نقلا عن سليماني القائد بالحرس الثوري: البحر الأحمر لم يعد آمنا مع الوجود الأمريكي — alsadaranews (@alsadaranews) July 26, 2018

وتابع سليمانى أنه على ترامب أن يعلم أننا "أمة شهادة، وأننا ننتظره".

ويعتبر البحر الأحمر، أحد أهم طرق ناقلات البترول في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.